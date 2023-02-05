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В каких городах мира жить дороже: рейтинг Economist Intelligence

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В мире, Воскресенье 05 февраля 2023 23:16
В каких городах мира жить дороже: рейтинг Economist Intelligence Фото: где и на сколько подорожала жизнь в 2022 году обнародовал рейтинг Economist Intelligence (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

По данным рейтинга Worldwide Cost of Living 2022, в прошлом году в крупнейших городах мира наблюдался стремительный рост стоимости жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Economist Intelligence.

Исследование сравнивает стоимость товаров и услуг в 173 городах мира. В среднем в городах, охваченных исследованием, за год цены выросли на 8,1%.

Рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году выглядит следующим образом:

  • Нью-Йорк, США;
  • Сингапур;
  • Тель-Авив, Израиль;
  • Гонконг, Китай;
  • Лос-Анджелес, США;
  • Цюрих, Швейцария;
  • Женева, Швейцария;
  • Сан-Франциско, США;
  • Париж, Франция;
  • Копенгаген, Дания.

Кроме того, рейтинг анализирует произошедшие изменения в других странах.

Как свидетельствуют данные отчета, достаточно высоким был уровень инфляции в США, а самый высокий - в Турции: цены в Стамбуле за год выросли на 86%. Однако большинство европейских городов снизили свои позиции в рейтинге самых дорогих - энергетический кризис и ослабление экономики снизили стоимость евро и других местных валют.

Умеренные цены на проживание остаются в Молдове, Румынии и Чехии. В среднем месячное пребывание семьи в этих странах обойдется примерно в 1500 евро.

Самая дешевая теплая страна - Турция. Стоимость проживания здесь разная в зависимости от региона, но если жить вне столицы и подальше от популярных туристических мест, то можно уложиться даже в 500 евро в месяц.

Тем, кто хочет жить в Италии или Испании, стоит рассчитывать на сумму в 1500 евро в месяц, в то время как проживание на Кипре обойдется дороже – от 1700 евро в месяц. А вот месяц обитания в Португалии обойдется от 2000 евро.

С 2000 до 3000 евро будет стоить месячное пребывание в таких странах, как Франция, Германия и Австрия. Эти ведущие европейские страны имеют один из самых высоких уровней жизни, а столица Австрии общепризнана самым комфортным городом для проживания.

Месяц жизни в Швейцарии будет самым дорогим среди стран Центральной Европы - необходимая сумма может превышать 3000 евро.

Если жить в северной части Европы, то самая дорогая страна Норвегия. Здесь, как и в Швейцарии, нужно иметь минимум 3000 евро в месяц на жительство. А вот в таких странах, как Дания, Швеция, Нидерланды и Финляндия, можно рассчитывать в среднем на 2500 евро в месяц.

Недавно РБК-Украина сообщало, що Румыния считается одной из самых удобных страны для временной защиты. Иностранцев привлекают низкие цены на продукты и жилье.

Кроме того, мы писали, какова стоимость жизни в Чехии по опыту беженцев.

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