В каких городах в Донецкой области продолжаются бои в городских застройках: ответ ВСУ

Сейчас бои в городских застройках продолжаются в Курахово, Торецке и Часовом Яру Донецкой области. Враг изменил тактику и пытается перекрыть логистику Сил обороны вместо фронтальных штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Относительно тактики по штурмам, как раз в этих населенных пунктах, то враг пытается прорываться к ним, в некоторых он уже ведет городские бои. Ведет бои из-за того, что это городская застройка и чтобы избежать как раз фронтальных штурмов, оккупанты отказались от такой тактики как штурмовать в лоб именно населенные пункты", - рассказал Волошин.

По словам представителя ОСГВ "Хортица", враг пытается перекрывать транспортные артерии, а также отрезать логистику украинских воинов.

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 22 декабря, вдоль линии фронта было зафиксировано 234 боевых столкновения. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении.

Ранее СМИ писали о том, что российская армия может готовить наступление на Покровск в Донецкой области, что может быть кульминацией наступательной операции врага на этом направлении.