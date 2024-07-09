В каких банках украинцы хранят свои деньги: свежий рейтинг

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 405,7 млрд гривен и Ощадбанке - 192,7 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 71,1 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 63,1 млрд гривен, частный ПУМБ - 51,1 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,9 млрд гривен.

Ставки по депозитам в банках

Напомним, по данным НБУ, средние ставки по новым депозитами для населения в гривне в мае упали 11,0% годовых, что выше ожидаемой инфляции (8,2%).

Банки намерены и дальше снижать ставки по депозитам. Прежде всего, это связано с тем, что НБУ снижает учетную ставку, а также ставку по депозитным сертификатам, по которым банки размещают в НБУ средства , привлеченные у населения. В апреле ставка была снижена до 16,5%. Не исключено, что центробанк снизит ставку по сертификатам на ближайшем заседании в июле.