В Киеве 11 апреля состоится Recovery Construction Forum Ukraine

Во время Recovery Construction Forum Ukraine, который состоится 11 апреля 2024 года в КВЦ "Парковом", обсудят текущие вызовы отрасли и эффективную координацию усилий по восстановлению Украины.

Recovery Construction Forum Ukraine – форум, объединяющий представителей власти и строительное сообщество с целью поддержки и помощи пострадавшим общинам – разъяснение возможностей, привлечение средств на восстановление, инвестиции в развитие, получение консультаций по практическим вопросам и т.п.

Первый блок будет посвящен государственной политике восстановления Украины:

Диалог с властью по приоритетам восстановления и вовлеченность других стран мира

Дискуссионная панель "Государственные программы поддержки и транспарентность восстановления Украины"

Во время второго блока обсудим поддержку общин – от сервиса до возможностей:

Диалог по поддержке и сотрудничеству с общинами

Дискуссионная панель “Восстановление общин: возможности, планирование и инновации”

В рамках третьего блока сосредоточимся на вопросах запуска процессов восстановления – регулировании и инновациях:

Дискуссионная панель “Техническое регулирование и стандарты восстановления”

Также в рамках форума состоятся дискуссии по теме:

"Современный девелопмент в условиях восстановления: аналитика и реалии"

"Восстановление глазами архитекторов: предложения и кейсы для реализации".

"Роль бизнес-ассоциаций в восстановлении Украины"

Кроме того, будут представлены практические кейсы для общин и бизнеса относительно процессов восстановления: от проблем до решений.

Ознакомиться со спикерами можно на сайте: https://recoveryforum.in.ua/programme

Присоединяйтесь к обсуждению актуальных вопросов, которые сделают восстановление более быстрым, качественным и эффективным!

Ваше участие – вклад на восстановление пострадавших общин, на цели которой будет передана часть собранных средств.

Для отдельных категорий посетителей предусмотрено БЕСПЛАТНОЕ участие в форуме при условии предварительной регистрации: https://recoveryforum.in.ua/#tickets

Отметим, ранее КБУ вместе с партнерами уже перечислили в Фонд UNITED24 на направление "Восстановление Украины" более 1 млн гривен. Также общинам были переданы сертификаты на медоборудование на сумму более 1,5 млн. гривен.

Присоединиться к форуму: https://recoveryforum.in.ua/#tickets

Забронировать стенд: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#stand

Станьте партнером: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#partnership

Организаторы форума: Конфедерация строителей Украины КБУ и международный выставочный оператор Premier Expo Ukraine

Генеральный партнер: Креатор-Буд

Стратегический партнер: Caparol Украина, Würth - Ukraine, Kvertus

Финансовый партнер: Глобус Банк

Логистический партнер: EURO Forwarding

Отраслевые партнеры: Ассоциация городов Украины, Всеукраинская ассоциация объединенных территориальных общин, Ассоциация малых городов Украины, Всеукраинская ассоциация общин, Американская торговая палата в Украине (American Chamber of Commerce in Ukraine), European Business Association, Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АФНУ), Украинский союз промышленников и предпринимателей, ICC Ukraine, Ассоциация "Укрцемент", Ассоциация Инженеров-консультантов Украины (AECU)

Генеральный информационный партнер: Интерфакс-Украина

Информационные партнеры: Build Portal, ProfBuild, MIND, Property Times, ЛУН, RED Community, The Page, РБК-Україна, IRS, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), ЧАС ПЕРШИХ, zagorodna.com, TRUE, Address Group, КиївВлада, Столична нерухомість, Україна комунальна, ВГО "Жива планета", медіамережа "Вікно Відновлення".