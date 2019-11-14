У "Київстарі" відзначили позитивні зміни у підході до податкових перевірок

Офіс великих платників податків Державної податкової служби України завершив комплексну податкову перевірку телекомунікаційної компанії "Київстар". Аудит пройшов конструктивно та професійно, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент "Київстару" Олександр Комаров.

"12 осіб перевіряючих, марафон протягом 45 робочих днів, близько 500 папок документів, і фінальний акт на 910 (!) сторінках. З частиною висновків та процедурних моментів компанія не згодна і буде їх оскаржувати. Але це абсолютно цивілізований, з моєї точки зору, шлях, коли у платника і держави є розбіжності щодо спірних питань", - заявив Комаров.

За словами президента "Київстару", податкову перевірку проводили грамотні фахівці ДПС, без натяків та неадекватної поведінки, які не штучно затягували процес і не робили дивних запитів.

"І це правда дуже радує і вселяє певний оптимізм", - підкреслив Комаров.

Більш того, за словами Комарова, ця податкова перевірка якісно відрізнялася від тих, що проводилися в Україні раніше.

"Я з 2004 року очолював різні бізнеси в Україні, і кожна податкова перевірка в той час - ще той стрес для керівника і всієї організації. На мій погляд, це був непрозорий процес, в якому в головах у перевіряючих були заздалегідь сформовані планові цифри, до яких вони йшли за будь-яку ціну, з допомогою каламутних спроб про щось домовитися", - розповів він, висловивши підтримку команді реформаторів у владі.

Фото: facebook.com/alexander.komarov.9085

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