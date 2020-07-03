Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили 4G на 8 станціях київського метро

Сьогодні три мобільних оператори спільно запустили 4G інтернет на 8 станціях київського метро і в тунелях між ними. Тепер швидкісний інтернет працює на станціях Житомирська, Святошин, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі та Лук'янівська.

"Проект непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи чималі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв’язку в київській підземці. Такі приклади співробітництва держави з приватним сектором демонструють, що немає нічого неможливого. І майбутнє - за розвитком і впровадженням технологій", - зазначив мер столицi Вiталiй Кличко.

Запуск 4G в метро став можливим після прийняття Київською міськрадою рішення про плату за доступ до інфраструктури міста 12 березня цього року, й підписання нового договору доступу між мобільними операторами та метрополітеном. Незадовго до цього 4G інтернет був запущений на першій станції київської "підземки" – Академмістечко.

"За останній рік ми з партнерами провели вагому роботу, щоб кияни та гості столиці могли користуватися інтернетом і в підземці. Я радий, що відсьогодні поїздки в метро стануть комфортніше з 4G, який дозволить слухати музику, дивитися відео і залишатися онлайн. Тим паче, середня швидкість 4G для наших абонентів, за час роботи на першій станції, була близько 50 Мбіт/с, що дозволяє комфортно користуватися всіма онлайн-сервісами у високій якості. А період карантину дав нам час провести необхідну підготовчу роботу, щоб прискорити запуск 4G на нових станціях. Уже в найближчі місяці ми плануємо запуски ще на 14 станціях, а на всіх – до кінця цього року", - коментує Олександр Комарова, президент Київстар.

На наступному етапі 4G буде запущений на 14 станціях: Університет, Театральна та Хрещатик; Контрактова та Поштова площі, Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Олімпійська та Палац Україна; Львівська Брама (проєктована станція), Золоті ворота, Палац спорту, Кловська та Печерська. Під час технічних робіт у метро дотримуються всіх запобіжних заходів проводиться періодичне тестування співробітників, всі працюють в захисних масках та забезпечені антисептиками.

"Час, що минув з моменту запуску 4G на першій станції метрополітену Києва, був повним викликів і для операторів, і для всієї країни. Але ми продовжували наполегливо працювати, будувати мережу за планом і сьогодні - відкриваємо ще вісім станцій. І, звичайно ж, не зупиняємося, а рухаємося далі й будуємо 4G на інших станціях, адже інфраструктура сучасного міста не може розвиватися без технологій швидкої передачі даних. Рано чи пізно Київ повернеться до звичного ритму життя та ділової активності й наша мета – дати киянам та гостям столиці чудовий інструмент для роботи та дозвілля – швидкісний мобільний інтернет в метро", – коментує подію Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.

Зараз для роботи 4G в "підземці" Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали використовувати частоти у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.

"Запуск 4G у Київському метро - це яскравий приклад того, наскільки результативною може бути співпраця всіх операторів. Замість того, щоб будувати три різні мережі, інвестувати втричі більше ресурсів та часу ми змогли домовитися про спільне використання інфраструктури в "підземці". В результаті виграли всі: і абоненти, які отримали доступ до швидкісних сервісів, і оператори, і місто. Я вдячний міській адміністрації за сприяння в реалізації даного проєкту. Маю надію, що він стане прецедентом для впровадження інших проєктів, зокрема, спрямованих на подолання цифрового розриву в країні та розгортання 4G у невеликих населених пунктах", - прокоментував Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.

Постачальником рішення для будівництва спільної 4G мережі в київській "підземці" в рамках тендеру став Huawei. Технічне рішення компанії дозволяє використовувати одну базову станцію всім трьом операторам, але кожен з них працює у власному діапазоні частот відповідно до ліцензій на 4G.