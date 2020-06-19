Київстар, Vodafone Україна і lifecell почали рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц

Використання "низьких" радіочастот забезпечить мобільним операторам можливість впроваджувати зв'язок 4G по всій країні, в тому числі в населених пунктах з кількістю населення від 2000 осіб, сільській місцевості та на автошляхах.

Згідно з указом президента України № 497 від 08 липня 2019 року "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу до мобільного Інтернету" та затвердженої НКРЗІ "Дорожньої карти заходів з рефармінгу", 19 червня 2020 року телеком оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell почали спільні дії з обміну радіочастотами діапазону 900 МГц. В результаті рефармінгу кожен з мобільних операторів зможе використовувати суцільні смуги радіочастот, що достатньо для можливості впровадження та використання сучасного стандарту мобільного зв'язку четвертого покоління.

Вже влітку 2020 року оператори здійснять обмін радіочастотами у восьми Західних областях України, першою з яких стала Закарпатська. Надалі заходи щодо рефармінгу будуть охоплювати інші регіони України, та до кінця 2020 року повністю завершаться. Для налаштування базових станцій GSM900 на LTE900 мобільні оператори повинні відключати на короткий час і перезавантажувати своє обладнання. Роботи проводяться в нічні години, при найнижчому навантаженні на мережі, що дозволить мінімізувати можливе зниження якості зв'язку.

Нагадаємо, що сучасна технологія LTE надає абонентам можливість користуватися мобільним інтернетом на ще більш високій швидкості, отримувати більш стабільне і якісне інтернет-з'єднання на всій території України. Згідно з умовами нових ліцензій на використання діапазону 900 МГц, мобільні оператори зобов'язані протягом двох років охопити 4G покриттям 90% населення країни, у тому числі населені пункти з кількістю населення від 2000 осіб, сільську місцевість, транспортну інфраструктуру, і ін. Завдяки цьому кожний громадянин України, незалежно від свого місця розташування, зможе повноцінно користуватися усіма перевагами цифрового світу.

Рефармінг радіочастот у діапазоні 900 МГц став можливим завдяки спільній роботі провідних операторів мобільного зв'язку України, фахівців НКРЗІ, Міністерства цифрової трансформації України, асоціації ТЕЛАС, інших профільних асоціацій та державних органів.