Київстар збільшив покриття 4G  у Дніпропетровській і Харківській областях  

У зону покриття високошвидкісного мобільного інтернету увійшли ще 235 населених пунктів, де проживає 72 тисячі людей

Мобільний зв’язок 4G став доступним у селах Біляївка, Волохів Яр, Губарівка, Дворічна, Сахновщина, Старовірівка (Харківської), Василівка, Водяне, Златоустівка, Миролюбівка, Новокалинівка, Новоолександрівка, Павлопілля (Харківської). Для покращення 4G покриття у цих населених пунктах Київстар включив 27 базових станцій на частотах LTE 900. Завдяки цьому ще 72 тисячі людей отримали можливість користуватись мобільним інтернетом на високій швидкості – до 100 Мбіт/с. Загальна кількість базових станцій мобільного зв’язку компанії – понад 38 тисяч.

Київстар вже забезпечив можливість доступу до зв’язку 4G для понад 85% населення. За 9 місяців 2020 року оператор інвестував у розвиток нових мобільних технологій понад 4 млрд грн.

Швидкісний мобільний інтернет створює нові можливості для приватного бізнесу, освіти, отримання дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Щоб скористатись швидкісною мобільною передачею даних достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM).

Мобільні оператори прискорили розвиток 4G завдяки рефармінгу (обміну) радіочастотами діапазону 900 МГц. Базові станції цього діапазону мають найбільший радіус дії й забезпечують якісне покриття далеко за межами населених пунктів. Обмін радіочастотами став можливим завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого спектру в цьому діапазоні. У результаті телеком регулятор перерозподілив додаткові частоти між іншими мобільними операторами, що дало можливість для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,4 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є компанією номер 1, найдорожчим брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку.