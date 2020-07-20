Київстар розвиває тарифи для старшого покоління

Київстар представляє новий тарифний план для абонентів поважного віку – «Інтернет для батьків». Він став частиною тарифів, які Київстар розробив для абонентів від 60 років та до яких вже входять «Дзвінки для батьків».

Новий тариф створений для людей поважного віку, які активно користуються мобільним інтернетом або хочуть його освоїти. Адже згідно з даними дослідження* Київстар, серед цих абонентів – понад 50% вже користувачі смартфонів, і цей відсоток постійно зростає.

«Після запуску тарифу тільки для дзвінків, ми отримали багато позитивних відгуків від людей поважного віку. Зараз тарифом «Дзвінки для батьків» вже користується більше 100 тисяч абонентів. Але були й ті, хто просив більш доступний за ціною тариф з мобільним та фіксованим інтернетом. Тому ми вирішили розвивати лінійку тарифів для абонентів від 60 років, у яких вартість буде меншою, аніж у більшості інших комерційних тарифів», - коментує запуск нової пропозиції Павло Даніман, директор з маркетингу Київстар.

У тарифі «Інтернет для батьків»: 6000 Мб мобільного інтернету та безлім на популярні соціальні мережі й месенджери, безлім для дзвінків у мережі Київстар та 60 хвилин на номери інших операторів та за кордон. Також без додаткової плати абоненти зможуть користуватися фіксованим інтернетом від Київстар. Вартість тарифу – 100 грн за місяць.

Для того, щоб підключити тариф потрібно:

бути абонентом Київстар віком від 60 років;

користуватися послугами оператора не менше 3 місяців;

особисто відвідати один із фірмових магазинів оператора із паспортом та ідентифікаційним кодом, щоб оформити договір**.

Нагадаємо, що для тих, хто хоче освоїти основні функції смартфону, Київстар запустив онлайн-школу мобільної грамотності «Смартфон для батьків». Це 10 інтерактивних відео, які містять покрокову інструкцію від включення нового смартфона й налаштування його під себе, до використання месенджерів і різних додатків. Онлайн уроки покликані допомогти старшому поколінню розібратися в можливостях свого девайсу.

Згідно з даними дослідженням компанії InMind, що проводилося у період з 1 січня по 31 березня 2020 року. Метод проведення – онлайн, вибірка – репрезентативна населенню України, що проживає у містах з 50+ тисяч осіб. Робота з персональними даними абонентів здійснюється компанією винятково в рамках чинного законодавства України

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 26 млн абонентів. Послуги 4G Компанії доступні на території, де проживає 80% населення України. У мобільної мережі Київстар середня швидкість передачі даних найвища серед мобільних операторів України, що підтверждують дані міжнародних компаній Ookla та nPerf за 2018 та 2019 рр.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до державного бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.