Київстар допомагає школярам визначитись з професією

19 жовтня Київстар оголосив набір слухачів на курси профорієнтації STARt Yourself. Старшокласники (з 15 років) та студенти 1-2 курсів зможуть дізнатися з перших вуст про особливості популярних спеціальностей: юриспруденція та комплаєнс; Digital SMM, веб-дизайн; BigData; маркетинг; фінанси та аудит.
ТОП-менеджери та керівники напрямків Київстар прочитають 5 лекцій про особливості різних спеціальностей, поділяться професійним досвідом та дадуть відповіді на питання слухачів. У зв’язку з карантинними обмеженнями навчання буде проходити онлайн.
Щоб пройти відбір, кандидатам потрібно заповнити анкету та обов’язково детально розповісти про свою мотивацію участі в навчанні. Один слухач може прослухати кілька лекції за вибором Найбільш мотивовані учні та студенти ввійдуть до складу групи слухачів.
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Лекція
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Дата та час проведення
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Збір заявок (до)
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Юриспруденція та комплаєнс
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04.11.2020
17.00
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30.10.2020
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Digital SMM, веб-дизайн
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11.11.2020
17.00
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06.11.2020
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BigData
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18.11.2020
17.00
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13.11.2020
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Маркетинг
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25.11.2020
17.00
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20.11.2020
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Фінанси та аудит
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02.12.2020
17.00
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27.11.2020
«Курс профорієнтацїї STARt Yourself – це один з етапів програми стажування для студентів. Спрямувати молодь, допомогти зробити перший крок в професійному напрямку – це навіть більш відповідальна задача, ніж дати практичні навички роботи. Ми прагнемо до того, щоб молоді люди свідомо обирали професію та займались в результаті улюбленою справою. Про успіх проєкту говорить те, що у нас уже є в штаті люди, котрі пройшли: 1) курси профорієнтації, 2) стажування в Київстар та, нарешті, 3) стали нашими співробітниками», - коментує Оксана Олійник, директор з управління персоналом та розвитку організації Київстар.
Вперше курси профорієнтації Київстар провів в 2017 році, за цей час навчання пройшли понад 500 підлітків, які прослухали більше 30 лекцій.
Нагадаємо, в Київстар діють дві програми стажування: для студентів з 3 курсу – STARt Yourself, відгалуженням якої і є дана програма профорієнтації. Та проєкт для «дорослих» стажерів, людей з великою перервою в роботі, а також для тих, хто вирішив повністю змінити напрямок діяльності – Returnship.
Довідка про Київстар
Київстар – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі LTE (4G). Послугами оператора користуються 25,4 млн абонентів. Акціонер Київстар – міжнародна група VEON Ltd, що має офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків на телекомринку, а також одним із кращих роботодавців і соціально відповідальною компанією.
Корпоративна соціальна відповідальність Київстар
Київстар – соціально відповідальна компанія, яка активно працює в цьому напрямку з 2006 року. Як лідер телекомунікаційного ринку країни, Київстар вважає своєю місією відкривати нові можливості для України та змінювати життя людей на краще. Саме цей принцип закладено в основу стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії, основними напрямками якої є: Цифрова інклюзія, Розвиток підприємництва, Безпека в Інтернеті, Корпоративне волонтерство та Партнерство заради миру.
Компанія підтримує Цілі сталого розвилку, визначені Генеральною асамблеєю ООН, та у своїй діяльності орієнтується на Ціль 4: Якісна Освіта, Ціль 8: Гідна Праця та Економічне Зростання, Ціль 9: Iнновації та Інфраструктура, Ціль 17: Партнерство Заради Стійкого Розвитку. Ключовими проектами Київстар у сфері соціальної відповідальності є онлайн-школа мобільної грамотності для старшого покоління «Смартфон для батьків», інформаційно-просвітницький портал про небезпеки для дітей в Інтернеті StopSexтинг, ініціатива СМС-благодійності «Дитяча надія», спільна ініціатива з Національною поліцією «Пошук Дітей» та програма «Інновації та підприємництва» в освітніх дитячих таборах «GoCamp».