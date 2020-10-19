Київстар допомагає школярам визначитись з професією

19 жовтня Київстар оголосив набір слухачів на курси профорієнтації STARt Yourself. Старшокласники (з 15 років) та студенти 1-2 курсів зможуть дізнатися з перших вуст про особливості популярних спеціальностей: юриспруденція та комплаєнс; Digital SMM, веб-дизайн; BigData; маркетинг; фінанси та аудит.

ТОП-менеджери та керівники напрямків Київстар прочитають 5 лекцій про особливості різних спеціальностей, поділяться професійним досвідом та дадуть відповіді на питання слухачів. У зв’язку з карантинними обмеженнями навчання буде проходити онлайн.

Щоб пройти відбір, кандидатам потрібно заповнити анкету та обов’язково детально розповісти про свою мотивацію участі в навчанні. Один слухач може прослухати кілька лекції за вибором Найбільш мотивовані учні та студенти ввійдуть до складу групи слухачів.

Лекція Дата та час проведення Збір заявок (до) Юриспруденція та комплаєнс 04.11.2020 17.00 30.10.2020 Digital SMM, веб-дизайн 11.11.2020 17.00 06.11.2020 BigData 18.11.2020 17.00 13.11.2020 Маркетинг 25.11.2020 17.00 20.11.2020 Фінанси та аудит 02.12.2020 17.00 27.11.2020

«Курс профорієнтацїї STARt Yourself – це один з етапів програми стажування для студентів. Спрямувати молодь, допомогти зробити перший крок в професійному напрямку – це навіть більш відповідальна задача, ніж дати практичні навички роботи. Ми прагнемо до того, щоб молоді люди свідомо обирали професію та займались в результаті улюбленою справою. Про успіх проєкту говорить те, що у нас уже є в штаті люди, котрі пройшли: 1) курси профорієнтації, 2) стажування в Київстар та, нарешті, 3) стали нашими співробітниками», - коментує Оксана Олійник, директор з управління персоналом та розвитку організації Київстар.

Вперше курси профорієнтації Київстар провів в 2017 році, за цей час навчання пройшли понад 500 підлітків, які прослухали більше 30 лекцій.

Нагадаємо, в Київстар діють дві програми стажування: для студентів з 3 курсу – STARt Yourself, відгалуженням якої і є дана програма профорієнтації. Та проєкт для «дорослих» стажерів, людей з великою перервою в роботі, а також для тих, хто вирішив повністю змінити напрямок діяльності – Returnship.

Довідка про Київстар

Київстар – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі LTE (4G). Послугами оператора користуються 25,4 млн абонентів. Акціонер Київстар – міжнародна група VEON Ltd, що має офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків на телекомринку, а також одним із кращих роботодавців і соціально відповідальною компанією.

Корпоративна соціальна відповідальність Київстар

Київстар – соціально відповідальна компанія, яка активно працює в цьому напрямку з 2006 року. Як лідер телекомунікаційного ринку країни, Київстар вважає своєю місією відкривати нові можливості для України та змінювати життя людей на краще. Саме цей принцип закладено в основу стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії, основними напрямками якої є: Цифрова інклюзія, Розвиток підприємництва, Безпека в Інтернеті, Корпоративне волонтерство та Партнерство заради миру.

Компанія підтримує Цілі сталого розвилку, визначені Генеральною асамблеєю ООН, та у своїй діяльності орієнтується на Ціль 4: Якісна Освіта, Ціль 8: Гідна Праця та Економічне Зростання, Ціль 9: Iнновації та Інфраструктура, Ціль 17: Партнерство Заради Стійкого Розвитку. Ключовими проектами Київстар у сфері соціальної відповідальності є онлайн-школа мобільної грамотності для старшого покоління «Смартфон для батьків», інформаційно-просвітницький портал про небезпеки для дітей в Інтернеті StopSexтинг, ініціатива СМС-благодійності «Дитяча надія», спільна ініціатива з Національною поліцією «Пошук Дітей» та програма «Інновації та підприємництва» в освітніх дитячих таборах «GoCamp».