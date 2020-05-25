"Київстар" допоміг Національній поліції розшукати 406 дітей

Щорічно 25 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Вже три роки "Київстар" співпрацює із Національною Поліцією та разом реалізує проект "Пошук дітей" - інформаційна СМС розсилка, мета якої відшукати абонентів, що бачили зниклу дитину. За цей час мобільний оператор здійснив на запит поліції 406 СМС розсилки по всій Україні. Повідомлення отримали понад 5,5 мільйонів абонентів "Київстар", що перебували поряд із ймовірним місцем зникнення дитини.

Ганна Захараш, директор із корпоративних зв’язків "Київстар": "За три роки існування ініціативи "Пошук дітей" "Київстар" здійснив значну кількість СМС-розсилок у різних містах України за запитом Національної поліції України. Дякуємо всім небайдужим абонентам, які допомагають Національній поліції у пошуках зниклих дітей, адже саме згуртовані зусилля професіоналів та громади здатні повернути зниклу дитину додому якомога швидше".

За даними поліції у 2019 році отримано 16 846 повідомлень щодо зниклих дітей, з них вдалося повернути додому 92,7% дітей. Також, правоохоронці розповідають про позитивний вплив карантину на зменшення кількості випадків зникнення дітей. Так за березень-квітень 2020 було отримано 1823 заяви про дітей, які загубилися. У 2019 р. цей показник становив на 25% більше, або 2282 заяви.

"Коли дитина зникає, поліція докладає багато зусиль аби якомога швидше її знайти. Саме головне, щоб розшукувана дитина не потрапила в неприємну ситуацію або не стала жертвою злочину. В таких цілях ми використовуємо різні засоби та методи, щоб якомога швидше повернути дитину до батьків або соціальних закладів. Таким вкрай необхідним та ефективним інструментом швидкої дії є використання сервісів Київстар "Пошук дітей". В цьому проекті є важливим партнерство та комунікація з громадою, залучення до розшуку небайдужих громадян, адже їх участь дає можливість поліції якомога швидше знайти дитину. І в цьому є результат", - наголошує Лариса Зуб, полковник, керівник ювенальної превенції Національні поліції України.

Абоненти, які хочуть допомагати Національній поліції у пошуку зниклих дітей і могли бути свідками таких інцидентів, отримують на свої мобільні телефони СМС-повідомлення які містять інформацію про дитину, обставини її зникнення, посилання на Facebook-сторінку Національної поліції з докладними даними та фотокарткою дитини, а також контакти, за якими можуть звертатися потенційні свідки. Приєднатись до ініціативи у своєму регіоні можна за посиланням https://kyivstar.ua/uk/about/responsibility/kidsearch.

Нагадаємо, у серпні 2017 року "Київстар" і Національна поліція України підписали Меморандум про співпрацю у проекті "Пошук дітей". Ініціатива почала працювати у Києві з вересня 2017 року та протягом 2018 року до проекту долучились усі регіони України. З докладною інформацією про ініціативу можна ознайомитися на сайті kyivstar.ua/kidsearch та знайти корисні поради для батьків, якщо дитина загубилася у громадському місці або у транспорті.

Також з метою захисту дітей, "Київстар" розробив мобільний додаток Star Guard Family який дозволяє батькам контролювати переміщення дитини, доступ дітей до Інтернету з мобільних пристроїв, убезпечити їх від неприйнятного контенту та потенційних загроз у мережі, а також захистити телефони від вірусів.