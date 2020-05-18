"Київстар" звернувся до Комітетів Верховної Ради через можливе зниження доходів телеком ринку

"Київстар" звернувся до Бюджетного комітету Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства фінансів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з інформацією про ускладнення, які можуть виникнути для інвестицій у 4G,через неефективні регуляторні механізми
Як повідомив національний телеком-оператор, регулятор галузі (НКРЗІ) планує зниження розрахункової такси за термінацію голосового трафіку в мережах зв’язку всередині країни з 12 до 8 копійок за хвилину. Експерти Київстар вважають, що у перспективі кількох найближчих років, це призведе до значних втрат доходів телеком ринку, зменшення податкових виплат до держбюджету й ускладнень для будівництва мереж 4G у сільській місцевості й на автошляхах. Компанія висловлює занепокоєння такими планами телеком регулятора, ґрунтуючись на наступних висновках:
Як вважає "Київстар", в умовах ускладнення економічної ситуації в країні, що спричинено спалахом пандемії, телекомунікаційний бізнес, як один з найбільших платників податків, потребує підтримки з боку держави, а не регуляторних обмежень. Нагадаємо, що інтернетизація сіл за допомогою 4G є у фокусі уваги Президента України Володимира Зеленського. Для реалізації цього проекту в заплановані строки мобільним операторам необхідно інвестувати щонайменше 10 млрд грн. Будь-які дії, що призводять до зменшення доходів мобільних операторів, можуть негативно позначитись на реалізації усього проекту.
Довідка про компанію
"Київстар" – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 4LTE (4G). Послугами оператора користується 26 млн абонентів.
Акціонери "Київстар" – міжнародна група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ, Нью-Йорк та Euronext, Амстердам.Київстар понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків на телеком ринку, а також одним з кращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.