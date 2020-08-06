Київстар у 2 кварталі 2020: допомога суспільству, будівництво мереж 4G, більше послуг для клієнтів

У складний час карантину та епідемії коронавірусу, Київстар зосередився на розвитку цифрових сервісів, які допомагають абонентам краще адаптуватись до роботи, навчання і спілкування в нових умовах.

Компанія запровадила ряд пропозицій та послуг зв’язку без стягнення плати, що дозволило абонентам не обмежувати свої контакти. Щоб допомогти медичним закладам, компанія виділила кошти на закупівлю обладнання для лікування коронавірусу. У 2 кв. 2020 Київстар збільшив інвестиції у будівництво мереж 4G і підключив до швидкісного мобільного інтернету понад 2 тисячі малих населених пунктів.

Олександр Комаров, президент Київстар: "Разом з усією країною ми долаємо економічні та соціальні виклики, які виникли через розповсюдження коронавірусу. Так, від початку епідемії Київстар надав допомоги суспільству, абонентам на майже 80 млн грн – це безкоштовні послуги зв’язку, бонуси для медичних працівників, закупівля апаратів вентиляції легень для ряду медичних закладів, та інше. Крім того, ми пришвидшили інвестиції у будівництво 4G мереж, що допомогло бути на зв’язку мешканцям у невеликих населених пунктах".

У 2 кв. 2020 абоненти значно збільшили використання послуг зв’язку та інтернету. Так, використання хвилин у мобільній мережі зросло на 12,2% у розрахунку на абонента (MoU) - з 571 хв у 2 кв. 2019 до 641 хв у 2 кв. 2020. Використання мобільного інтернету за цей же період зросло на 54,3%, до 5,0 гігабайтів на абонента, в той час як середній дохід від абонента (ARPU) зріс на 9,4%. Абонентська база у 2 кв. 2020 склала 25,4 млн.

Тенденція до зменшення кількості sim-карток перш за все обумовлена негативними демографічними процесами, а також поступовою відмовою абонентів від користування кількома SIM-картками. Крім того, обмеження, пов’язані із карантином, позначились на роботі роздрібної мережі. У 2 кв. 2020 абонентська база послуги "Домашній інтернет" збільшилась на 9% у порівнянні з 2 кв. 2019, і перевищила 1 млн користувачів. Також помітно зріс трафік фіксованого інтернету.

Нагадаємо, що клієнти послуги "Домашній інтернет" отримують переваги користування послугами фіксованого, мобільного зв’язку, телебачення за єдиним рахунком. Капітальні витрати Київстар збільшились на 53% в порівнянні з 2 кв 2019 і склали 1,766 млрд грн. Кошти в основному були спрямовані на будівництво 4G мереж широкосмугового мобільного інтернету для сільської місцевості та покращення якості зв’язку.

Загальний дохід компанії у 2 кв. 2020 збільшився на 6,8%, у порівнянні з 2 кв 2019, до 6 млрд грн. При цьому більш ніж половина доходу отримано від послуг мобільного інтернету. У 2 кв. 2020 Київстар перерахував до бюджету України податків та інших платежів на загальну суму понад 2 млрд грн. А за перше півріччя 2020 до державного бюджету Київстар перерахував 4,6 млрд грн податків та інших платежів.