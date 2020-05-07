"Київстар" у 1 кварталі 2020: більше інвестицій у 4G і допомога країні

"Київстар" збільшив на 37% інвестиції у нові технології; 4G зв’язок з’явився у 2 тисячах нових населених пунктів; абоненти збільшили на 62% використання мобільного інтернету.

У 1 кварталі 2020 Київстар зміцнив свої позиції на телеком ринку України. Абоненти збільшили використання голосового зв’язку та мобільного інтернету, що свідчить про задоволеність послугами компанії. Зокрема, використання дата-трафіку на абонента в середньому збільшилось на 62% у порівнянні з 1 кв.2019. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, зросла до 17 млн, або на 10,4% у порівнянні з 1 кв.2019. Використання голосового зв’язку в розрахунку на одного абонента збільшилось на 3%, до 603 хвилин.

Олександр Комаров, президент "Київстар": "ми значно збільшили інвестиції у якість зв’язку та нові технології, щоб абоненти могли повноцінно спілкуватись, залишаючись вдома. Також компанія мобілізувала свої ресурси щоб допомогти країні якнайшвидше подолати епідемію коронавірусу. Так, ми виділили 30 млн грн благодійної допомоги для закупівлі медичного обладнання, що рятує життя тяжкохворих пацієнтів. І ще на 30 млн грн надали телеком послуг для підтримки абонентів на карантині".

Зокрема, Київстар нарахував бонуси на мобільні рахунки медичних працівників, надав доступ без плати за трафік до гарячих ліній і вебсайтів з профілактики коронавірусу. Компанія підтримала національний проєкт "Всеукраїнська школа онлайн2 і надає доступ до телеканалів, що транслюють шкільні уроки, без додаткової плати. На період карантину Київстар зробив консультації лікарів у додатку "Doctor Online" безкоштовними для абонентів усіх телеком операторів. Бізнес-клієнти можуть під'єднати без внесення абонплати найбільш затребувані сервіси, які дозволяють працювати дистанційно і вести ділову активність на належному рівні.

Доходи від послуг мобільного зв’язку в 1 кв. 2020 зросли на 16,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019, до 5,530 млрд грн. Більш ніж половина доходу склали послуги мобільного інтернету – ріст 22,4% у порівнянні з 1 кв.2019. Середній дохід від абонента (ARPU) зріс на 17,4%. Як вважає компанія, цьому сприяло більш ефективне забезпечення нових потреб абонентів, зокрема у послугах 4G. Доходи фіксованого зв’язку за цей же період збільшились на 16,9%, до 384 млн грн. Головним чином, завдяки росту на 18,8% доходів від послуги "Домашній Інтернет". Показник ARPU клієнтів "Домашнього Інтернету" зріс на 7,6%, у порівнянні з 1 кв.2019.

У 1 кв. 2020 мобільним зв’язком користувалось 26 млн абонентів. Незначне зменшення кількості пояснюється скороченням використання абонентами кількох SIM‑карток, а також демографічними змінами.

Загальний дохід компанії у 1 кв. 2020 зріс на 16,1%, у порівнянні з 1 кв. 2019, до 5,950 млрд грн.

Капітальні витрати у 1 кв. 2020 досягли 1,347 млрд грн, на 37,1% більше, ніж в 1 кв. 2019. В основному, кошти були спрямовані у розвиток мережі 4G і забезпечення високої якості послуг. Територія 4G мережі Київстар охоплює 11 тисяч населених пунктів і можливість доступу до нових мобільних технологій є в майже 79% населення України.

У 1 кв. 2020 стались зміни у корпоративному управлінні Київстар. Так, компанія залучила до регулярних засідань Наглядової Ради зовнішніх незалежних радників – Голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, Голову ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа та співзасновника інвестфонду Diligent Capital Partners Даниїла Паська. Досвід та експертиза незалежних радників покликані допомогти компанії краще відповідати на виклики індустрії та потреби суспільства.

У 1 кв. 2020 "Київстар" перерахував до бюджету України податків та інших платежів на загальну суму 2,394 млрд грн. Компанія зберігає лідерство серед підприємств зв’язку за обсягами платежів до держбюджету, що підтверджується даними рейтингів найбільших платників податків України.

Ключові показники діяльності "Київстар" у 1 кварталі 2020 у порівнянні з 1 кварталом 2019 року

Фінансові та операційні показники (млн грн) 1 кв. 2020 1 кв. 2019 1 кв. 2020/1 кв. 2019 Загальний операційний дохід 5 950 5 125 16,1% Дохід від послуг мобільного зв’язку 5 530 4 763 16,1% Дохід від послуг фіксованого зв’язку 384 329 16,9% EBITDA 4 040 3 223 25,3% Маржа EBITDA 67,9% 62,9% 5.0 п.п. Капітальні витрати 1 347 983 37,1% Мобільний зв’язок Загальний операційний дохід 5 530 4 772 15,9% У тому числі від послуги передачі даних 3 004 2 454 22,4% Абоненти (млн) 26,0 26,3 (1,2%) У тому числі мобільного інтернету 17,0 15,4 10,4% ARPU (грн) 70 60 17,4% MOU (хв.) 603 585 3% Використання даних (Мбайт/абонент) 4 948 3 059 61,8% Фіксований зв’язок Загальний операційний дохід 384 329 16,9% Операційний дохід ШПД 248 209 18,8% Абоненти ШПД (млн) 1,0 0,9 10,0% ARPU ШПД (грн) 81 75 7,6%

"Київстар" - український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 4LTE (4G). Послугами оператора користується 26 млн абонентів.

Акціонери "Київстар" – міжнародна група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ, Нью-Йорк та Euronext, Амстердам. "Київстар" понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків на телеком ринку, а також одним з кращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.