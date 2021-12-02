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Київську владу підозрюють у спробі нецільової розтрати 100 мільйонів євро

Автор: Артем Горовенко

100 мільйонах євро, які планується взяти під оновлення рухомого складу "Київметрополітену" і "Київпастрансу" у Європейського інвестиційного банку, можуть бути витрачені не за призначенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичний експерт Олексій Біловол у блозі на "Кореспондент".

"Питання це в середу затвердили на бюджетній комісії, а сьогодні розглянуть на сесії Київради. І велика ймовірність, що його проголосують. У проекті рішення вказується, що кредит передбачається погасити протягом 15 років. Виплати тіла кредиту і відсотків будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету столиці", - повідомив Біловол.

Він також нагадав, що минулого року під покупку автобусів місто взяло у ЄБРР 50 млн євро. З яких 10 млн були витрачені не за призначенням.

"Ця історія пов'язана ще й зі службовою підробкою у виконанні столичних чиновників Мондрієвського, Странікова і Маляєвича, за що їм світить від 6 років", - заявив політичний оглядач.

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