RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Київській митниці викрито схему розкрадання коштів на понад 6,5 млн гривень

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці підозрюють інспектора Київської митниці у розкраданні держкоштів. Так, внаслідок проведення ним митного оформлення нафтопродуктів держава недоотримала понад 6,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру головному державному інспектору митного поста "Столичний" Київської митниці Держмитслужби за фактом зловживання службовим становищем (ст. 364 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у вересні-листопаді 2020 року посадовець, здійснюючи митний контроль, підтверджував правомірність визначення кодів, відповідно до яких вони не підлягали оподаткуванню акцизним податком.

Однак, згідно з нормами податкового законодавства, ввезені нафтопродукти необхідно було класифікувати за кодом, який передбачає нарахування акцизного податку.

В ході досудового розслідування зафіксовано 26 епізодів протиправної діяльності, внаслідок чого державний бюджет недоотримав акцизного податку та ПДВ на загальну суму понад 6,5 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная таможенная службахищение госсредств