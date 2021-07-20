У Київській митниці викрито схему розкрадання коштів на понад 6,5 млн гривень

"Повідомлено про підозру головному державному інспектору митного поста "Столичний" Київської митниці Держмитслужби за фактом зловживання службовим становищем (ст. 364 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у вересні-листопаді 2020 року посадовець, здійснюючи митний контроль, підтверджував правомірність визначення кодів, відповідно до яких вони не підлягали оподаткуванню акцизним податком.

Однак, згідно з нормами податкового законодавства, ввезені нафтопродукти необхідно було класифікувати за кодом, який передбачає нарахування акцизного податку.

В ході досудового розслідування зафіксовано 26 епізодів протиправної діяльності, внаслідок чого державний бюджет недоотримав акцизного податку та ПДВ на загальну суму понад 6,5 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування.