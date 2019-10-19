У Київській області зафіксували спалах ботулізму

У Київській області зафіксовано три випадки ботулізму, один з них виявився летальним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Повідомляється, що в результаті зараження ботулізмом померла одна людина. Фахівці в ході санітарних та епідеміологічних експертиз встановили, що причиною зараження стала в'ялена риба.

У другому випадку встановлено зв'язок із споживанням харчових продуктів. Третій постраждалий заразився через рибні консерви промислового виготовлення і кефаль, яку було куплено на ринку в Херсонській області, засолено в домашніх умовах і надіслано поштою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавській області загинули три людини через отруєння небезпечними парами. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, троє чоловіків отруїлися під час робіт з очищення вигрібної ями.

До цього в дитячому саду в Баришівці (Київська область) отруїлися 13 дітей. У постраждалих діагностували гостру кишкову інфекцію.