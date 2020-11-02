У Київській області затримали чергового "злодія в законі" з Грузії

Поліція затримала в Київській області чергового "злодія в законі" з Грузії. Його помістили в пункт тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

Повідомляється, що 46-річному уродженцю Грузії в липні відмовили в наданні громадянства України, після чого він переховувався від поліції, так як його могли примусово видворити.

За даними поліції, у "злодія в законі" на прізвисько "Магало" вже є кримінальний досвід. Його та подільника засудили за збройний напад на сім'ю бізнесмена в Києві, під час якого вони заволоділи сумою в 150 тисяч доларів.

"В суботу, 31 жовтня, "злодія в законі" правоохоронці затримали в заміському будинку Київської області", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що Міграційна служба вже склала на нього протокол за порушення правил перебування в Україні. Вирішується питання про примусове видворення.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявляв, що в Україні осіло близько 10% "злодіїв в законі" з усього світу.

Влітку в Україні прийняли закон, згідно з яким "злодіям в законі" загрожує до 15 років в'язниці.