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У Київській області вибух газу розніс харчоблок дитсадка

Автор: Дмитро Левицький

В Обухівському районі Київської області стався вибух на території дитячого садка "Вербиченька". Інцидент стався у селі Кодаки Васильківської міської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"По прибуттю рятувальниками було встановлено, що стався вибух газу без подальшого горіння в приміщенні харчоблоку суміжному з котельнею на території дитячого навчального закладу", - розповіли в ДСНС.

Вибух газу зруйнував стіни харчоблоку та перекриття. В результаті інциденту, попередньо, жертв та постраждалих немає.

Причина вибуху в будівлі харчоблоку наразі встановлюється.

Фото: у харчоблоці дитсадка стався вибух (kv.dsns.gov.ua)

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Київська областьДСНСдетский садВибух