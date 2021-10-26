У Київській області вибух газу розніс харчоблок дитсадка

"По прибуттю рятувальниками було встановлено, що стався вибух газу без подальшого горіння в приміщенні харчоблоку суміжному з котельнею на території дитячого навчального закладу", - розповіли в ДСНС.

Вибух газу зруйнував стіни харчоблоку та перекриття. В результаті інциденту, попередньо, жертв та постраждалих немає.

Причина вибуху в будівлі харчоблоку наразі встановлюється.

Фото: у харчоблоці дитсадка стався вибух (kv.dsns.gov.ua)