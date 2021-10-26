У Київській області вибух газу розніс харчоблок дитсадка

В Обухівському районі Київської області стався вибух на території дитячого садка "Вербиченька". Інцидент стався у селі Кодаки Васильківської міської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
"По прибуттю рятувальниками було встановлено, що стався вибух газу без подальшого горіння в приміщенні харчоблоку суміжному з котельнею на території дитячого навчального закладу", - розповіли в ДСНС.
Вибух газу зруйнував стіни харчоблоку та перекриття. В результаті інциденту, попередньо, жертв та постраждалих немає.
Причина вибуху в будівлі харчоблоку наразі встановлюється.
Фото: у харчоблоці дитсадка стався вибух (kv.dsns.gov.ua)