У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації

В Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Як зазначається, рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

Ситуацію у Київській області класифікували як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" прийняли рішення тимчасово ввести на території області режим надзвичайної ситуації. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я КОДА.

Відзначимо, раніше режим надзвичайної ситуації запровадили в Житомирській та Чернівецькій областях. У регіонах діють такі обмеження:

припинено роботу торгових і розважальних центрів, гіпермаркетів, магазинів і ринків. Винятком є ​​продуктовий сектор;

обмежена або ж зупинено рух громадського транспорту;

всі освітні установи закриті на карантин;

жителів просять по можливості працювати з дому і уникати масового скупчення людей;

медустанови працюють у режимі підвищеної готовності;

заборонені масові заходи;

супермаркети працюють до 22:00.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

У МОЗ повідомили, що станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область - 10 (1 летальний), Київська область - 3, Житомирська - 1 (летальний).