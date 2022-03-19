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У Київській області тимчасово окуповане село опинилося під загрозою затоплення

Фото: село Демидово опинилося під загрозою затоплення (facebook.com/kyivoblrada)
Автор: Валерія Поліщук

У Демидові Київської області, де ведуться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану греблю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської облради в Facebook.

Рівень води на заплаві річки Ірпінь досяг максимально допустимого рівня.

"Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг і підвалів і практично виключить можливість евакуації жителів, передачі ліків і продуктів", - йдеться в повідомленні.

Фото: село Демидово опинилося під загрозою затоплення (facebook.com/kyivoblrada)

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