У Київській області відновили електропостачання в 506 населених пунктах

За останні дні в Київській області відновлено електропостачання в 506 населених пунктах для понад 297 тисяч споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко.
Також попередню добу тривали роботи з відновлення газопостачання в Ірпені. Всього в місті газопостачання відновлено на 41%. Крім того, в області відновлено рух 16 тимчасовими переправами.
Співробітниками комунальних служб прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера. Дорожні служби продовжують будівництво тимчасової переправи на трасі М - 03 Київ – Харків – Довжанський.
Нагадавши, в околицях Києва зберігається Мінна небезпека. У зв'язку з цим громадян просять не відвідувати лісопаркові зони.
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