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У Київській області відновили електропостачання в 506 населених пунктах

Лінії електропередач (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За останні дні в Київській області відновлено електропостачання в 506 населених пунктах для понад 297 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко.

Також попередню добу тривали роботи з відновлення газопостачання в Ірпені. Всього в місті газопостачання відновлено на 41%. Крім того, в області відновлено рух 16 тимчасовими переправами.

Співробітниками комунальних служб прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера. Дорожні служби продовжують будівництво тимчасової переправи на трасі М - 03 Київ – Харків – Довжанський.

Нагадавши, в околицях Києва зберігається Мінна небезпека. У зв'язку з цим громадян просять не відвідувати лісопаркові зони.

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Київ