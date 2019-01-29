У Київській області зіткнулися дві маршрутки

ДТП сталося в місті Боярка

В Киевской области 29 января столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KyivOperativ.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с маршрутками произошло в городе Боярка на перекрестке улиц Белогородской и Молодежной.

Напомним, в начале января в Киевской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли три человека. В частности, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автомобиля погибли на месте, еще четверо пострадавших из автобуса были госпитализированы.

РБК-Украина писало, что 27 декабря под Киевом произошло ДТП с участием фуры и маршрутки 309. Авария произошла в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знаменка около 6:30. В результате происшествия шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

26 декабря на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек.