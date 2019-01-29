У Київській області зіткнулися дві маршрутки

Фото: ДТП в Боярці (twitter.com/poglyadtv)

ДТП сталося в місті Боярка

У Київській області 29 січня зіткнулися два маршрутних автобуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KyivOperativ.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода з маршрутками сталася в місті Боярка на перехресті вулиць Білогородській і Молодіжної.

Момент #ДТП маршруток на перетині вулиць Білогородська та Молодіжна у місті Боярка. Як можна бути такими...? Наслідки: https://kyivoperativ.info/dtp/dtp-marshrutok-v-misti-boyarka-na-perexresti-vulic-bilogorodsko%D1%97-ta-molodizhno%D1%97-detali-avari%D1%97-vstan/ Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 29 січня 2019 р.

Нагадаємо, на початку січня в Київській області при зіткненні пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули три людини. Зокрема, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди три пасажири автомобіля загинули на місці, ще четверо постраждалих з автобуса були госпіталізовані.

РБК-Україна писало, що 27 грудня під Києвом сталася ДТП за участю фури та маршрутки 309. Аварія сталася в Обухівському районі на 39 км траси Київ-Знам'янка близько 6:30. В результаті пригоди шестеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

26 грудня на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулися маршрутний автобус і вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей.