У Київській області в школі розпилили сльозогінний газ, є постраждалі

У місті Сквира Київської області сьогодні, 19 лютого, невідомий громадянин розпилив сльозогінний газ в приміщенні школи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області в Facebook.

Повідомляється, що всіх учнів евакуювали з місця події.

"Сьогодні в м. Сквира невідомий громадянин розпилив сльозогінну речовину на першому поверсі навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

Згодом 16 дітей у віці від 6 до 15 років звернулися за медичною допомогою. Їх госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, співробітники ювенальної превенції, рятувальники та медики. Навчальний процес призупинено. Поліція розшукує винуватця, щоб вручити йому адмінматеріали.

Як писав Styler, в Харкові підлітки розпорошили хлопцеві в обличчя балончик зі сльозогінним газом і записали все на відео, яке потім виклали у себе на Instagram.