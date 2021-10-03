У Київській області внаслідок ДТП автомобіль вилетів в автобусну зупинку

"За попередніми даними, водій автомобіля "Volkswagen EOS" на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю "Mercedes-Benz Sprinter". Від удару автомобіль "Volkswagen EOS" відкинуло в зупинку громадського транспорту", - пише пресслужба поліції.

Внаслідок ДТП постраждала 30-річна жінка, яка в момент аварії перебувала на зупинці. Подробиці її стану наразі не уточнюються.

Правоохоронці встановлюють усі обставини подій.