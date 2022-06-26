У Київській області ППО збила ракету, її елементи впали в одному з сіл

ППО Київської області вранці збила ракету, яка летіла на Київ. Її залишки впали в околицях одного з сіл району. Руйнувань і постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Шевченківському районі Києва пролунало чотири сильні вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу. Серйозно постраждали два житлових будинки, проводиться евакуація населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.