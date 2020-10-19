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У Київській області протестували всюдиходи для ремонту електроліній

Автор: РБК-Україна

"ДТЕК Київські регіональні електромережі” протестував всюдиходи ШЕРП для обстеження високовольтних ліній в Київській області. В результаті тестового огляду отримали дані про технічний стан 2 км ліній, які розташовані в важкодоступній болотистій місцевості Бориспільського району, за 1,5 години замість 12 годин.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ДТЕК за допомогою SHERP і DroneUA провів всюдиходи-амфібії для ремонту мережі в складних умовах. Для нашої роботи критично важливо дістатися до ліній швидко в момент аварії, особливо в важкодоступній місцевості або зимову пору року. В таких умовах звичайна техніка не справляється, а нам потрібно швидко повернути світло нашим клієнтам", - пише генеральний директор "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Віталій Шайда.

Під час тестового огляду на всюдиході ремонтна бригада компанії переміщалася між прольотами опор труднопроходимого болотистого ділянки і визначала стан електромережі. Одночасно дрони працюють в режимі теплового огляду лінії реального часу за допомогою функції спровоцірованія аварійного відключення.

Відзначається, що компанія обслуговує 46 тис. км в Київській області, вони електропостачальни понад 1 млн клієнтів світлом. Вся інфраструктура вимагає регулярного огляду і обслуговування, щоб попередити можливі аварійні відключення.

"ДТЕК використовує отриманий досвід під час пілотного проекту, щоб оцінити ефективність використання всюдиходів в складних погодних умовах і болотистій місцевості", - говориться в повідомленні.

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