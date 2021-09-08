У Київській області сталася ДТП за участі поліцейского: він в реанімації
Поблизу села Чабани сталася аваріяза участі автомобіля "Ravon", за кермом якого перебував поліцейский, та вантажівки "DAF". В результаті аварії постраждав працівник поліції, який наразі перебуває в реанімації
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
Повідомляється, що ДТП сталася близько 4 години ранку на 14 кілометрі траси "Київ-Одеса".
"В результаті зіткнення поліцейський отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у реанімації", - йдеться в повідомленні.
У правоохронця відібрали зразки крові для проведення відповідних експертиз.
"На даний час факт алкогольного сп’яніння у жодного з учасників ДТП не підтвердився", - повідомили в поліції.
В поліції додали, що обидва транспортні засоби рухалися з ввімкненим світлом фар.
Фото: в Київській області зіхштовхнулися легковий автомобіль та вантажівка (kv.npu.gov.ua)