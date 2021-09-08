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У Київській області сталася ДТП за участі поліцейского: він в реанімації

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Київська область, Середа 08 вересня 2021 12:03
У Київській області сталася ДТП за участі поліцейского: він в реанімації Фото: наразі поліцейский перебуває в реанімації (РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

Поблизу села Чабани сталася аваріяза участі автомобіля "Ravon", за кермом якого перебував поліцейский, та вантажівки "DAF". В результаті аварії постраждав працівник поліції, який наразі перебуває в реанімації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Повідомляється, що ДТП сталася близько 4 години ранку на 14 кілометрі траси "Київ-Одеса".

"В результаті зіткнення поліцейський отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у реанімації", - йдеться в повідомленні.

У правоохронця відібрали зразки крові для проведення відповідних експертиз.

"На даний час факт алкогольного сп’яніння у жодного з учасників ДТП не підтвердився", - повідомили в поліції.

В поліції додали, що обидва транспортні засоби рухалися з ввімкненим світлом фар.

У Київській області сталася ДТП за участі поліцейского: він в реанімації

Фото: в Київській області зіхштовхнулися легковий автомобіль та вантажівка (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що неподалік села Привільне сталася аварія за участі мотоцикла та вантажівки. В результаті загинув 23-річний мотоцикліст.

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