Досудове розслідування триває

У Київській області правоохоронці затримали групу осіб за підозрою у викраденні людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Як зазначається, 30 червня до поліції звернувся житель Житомира, який повідомив, що його силою утримували упродовж кількох днів в одному з гаражів, допоки він не втік.

Правоохоронці встановили, що кілька днів тому у Києві до квартири, в якій проживав 32-річний чоловік, увірвались троє осіб у масках, забрали наявні в оселі кошти та силоміць перевезли чоловіка до м. Житомира. 30 червня уранці чоловікові вдалося втекти.

"Уночі 1 липня в одному з сіл Київської області було затримано двох осіб, серед яких організатор кримінального діяння. Чоловік є жителем м. Василькова Київщини, 1988 року народження", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває за кількома статтями Кримінального кодексу - ч. 3 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Житомира розшукувала осіб, які викрали та утримували протягом декількох днів місцевого бізнесмена, вимагаючи майно.