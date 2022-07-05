У Київській області пошкоджено та знищено 26 тисяч будівель, - голова ОВА

"Якщо розділити за категоріями, то серед приватних житлових будинків частково пошкоджено 12,5 тисяч, повністю знищено - приблизно 5 тисяч. Серед багатоповерхових житлових будинків частково пошкоджено 975, повністю зруйновано - приблизно 170", - розповів він.

Кулеба зазначив, що поки що важко назвати точну кількість повністю зруйнованих будинків, оскільки тривають експертизи.

При цьому голова Київської ОВА розповів, що серед закладів загальної середньої освіти повністю зруйновано чотири школи, ще 91 школа постраждала частково. Також в області окупанти зруйнували 6 дитячих садків, ще 51 сад зруйновано частково.

"На сьогодні у нас є інформація, що 78 медичних закладів частково зруйновано, дві лікарні повністю знищено. Це основні цифри, необхідні для розуміння масштабів… На жаль, 44 підприємства по області у нас зруйновані повністю - це і великі, і маленькі", - додав Кулеба.

Водночас у Київській ОВА наразі не можуть назвати точну суму збитків від бойових дій.

"Поки що важко говорити про конкретні цифри, тому що ми ще не володіємо всією документацією. Робота з документами триває. А якісь загальні цифри не хотілося б називати, тому що вони навряд чи відповідатимуть дійсності", - підсумував він.