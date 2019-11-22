У Київській області поїзд на смерть збив жінку

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Жінка переходила дороги в недозволеному місці

У Київській області біля станції "Брезань" поїзд збив жінку на смерть, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Повідомляється, що потерпілої виявилася місцева жителька 1955 року. Жінка отримала травми несумісні з життям. Рух залізничного транспорту не припинявся і здійснювалося по запасним коліям.

Поліція відкрила за фактом кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в листопаді поїзд в Харківській області збив чоловіка на смерть. За інформацією правоохоронців, 61-річний потерпілий сидів на рейках і не реагував на сигнали машиніста.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області поїзд збив підлітка. 17-річний хлопець отримав несумісні з життям травми. Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 276, а саме порушення правил безпеки або експлуатації залізничного транспорту.

Крім цього, в Запорізькій області в селі Павлівське на рейках виявили тіла трьох осіб. Правоохоронці встановили, що люди загинули в результаті наїзду поїзда. За фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження.