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На Київщині визначили час комендантської години

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Київська область, Вівторок 05 квітня 2022 14:27
На Київщині визначили час комендантської години Фото: Олександр Павлюк (крайній ліворуч) (facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк оголосив про запровадження комендантської години по всій території регіону 5-6 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Комендантська година в Київській області запроваджується з 21:00 5 квітня до 6:00 6 квітня. У звільнених від окупантів населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів натомість продовжують діяти посилені обмеження (до 6-ї години ранку 7 квітня).

Під час комендантської години громадянам категорично заборонили виходити на вулицю та інші громадські місця. Також не можна пересуватися транспортом.

"У регіоні активно триває робота з розмінування та зачистки територій, звільнених від окупантів нашими силами оборони. Військові, фахівці ДСНС, поліцейські працюють швидко, аби зробити ці населені пункти безпечними для його мешканців", – заявив Павлюк.

За словами генерала, лише за вчора виявили 574 вибухонебезпечних предмети в різних куточках Київщини. Після розмінування комунальники почнуть відновлювати критичну інфраструктуру. Лише потім вимушені переселенці зможуть повернутися до звільнених міст.

Нагадаємо, що українські сили повернули контроль над державним кордоном у зоні відчуження.

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