На Київщині визначили час комендантської години
Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк оголосив про запровадження комендантської години по всій території регіону 5-6 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.
Комендантська година в Київській області запроваджується з 21:00 5 квітня до 6:00 6 квітня. У звільнених від окупантів населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів натомість продовжують діяти посилені обмеження (до 6-ї години ранку 7 квітня).
Під час комендантської години громадянам категорично заборонили виходити на вулицю та інші громадські місця. Також не можна пересуватися транспортом.
"У регіоні активно триває робота з розмінування та зачистки територій, звільнених від окупантів нашими силами оборони. Військові, фахівці ДСНС, поліцейські працюють швидко, аби зробити ці населені пункти безпечними для його мешканців", – заявив Павлюк.
За словами генерала, лише за вчора виявили 574 вибухонебезпечних предмети в різних куточках Київщини. Після розмінування комунальники почнуть відновлювати критичну інфраструктуру. Лише потім вимушені переселенці зможуть повернутися до звільнених міст.
Нагадаємо, що українські сили повернули контроль над державним кордоном у зоні відчуження.
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