У Київській області окупанти з важкої артилерії обстріляли населені пункти: є постраждалі

У Київській області російські окупанти й далі продовжують завдавати ударів ворожою технікою по населеним пунктам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрія Нєбитова.

У Київській області окупанти з важкої артилерії обстріляли населені пункти (facebook.com/Андрій Нєбитов)

Також правоохоронцями задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в міжнародному суді над російськими військовими й політичними злочинцями.

"Як бачимо, окупанти вдаряють куди завгодно, по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують з "Градів" громадян і їхні оселі, - написав Нєбитов.

Зазначається, що внаслідок цього зруйновано щонайменше 5 будинків та є постраждалі серед цивільного населення, серед них дитина.

Раніше ми повідомляли, що у Києві та області знову запроваджується посилена комендантська година.

Також ми писали, що у Києві окупанти обстріляли паркінг у Подільському районі.

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