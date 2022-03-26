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В Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты: есть пострадавшие

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Киевская область, Суббота 26 марта 2022 15:27
В Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты: есть пострадавшие В Киевской области оккупанты обстреляли населенные пункты (facebook.com/Андрей Небытов)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области российские оккупанты продолжают наносить удары вражеской техникой по населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрея Небытова.

Отмечается, что в результате разрушено по меньшей мере 5 домов и есть пострадавшие среди гражданского населения, среди них ребенок.

"Как видим, оккупанты ударяют куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, в многоэтажках. Цинично истребляют из "Градов" граждан и их жилища, - написал Небытов.

Также правоохранителями задокументировано свыше 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы в международном суде над российскими военными и политическими преступниками.

В Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты: есть пострадавшиеВ Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты: есть пострадавшие

В Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты (facebook.com/Андрей Небытов)

Ранее мы сообщали, что в Киеве и области снова вводится усиленный комендантский час.

Также мы писали, что в Киеве оккупанты обстреляли паркинг в Подольском районе.

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