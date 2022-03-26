В Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты: есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрея Небытова.

Отмечается, что в результате разрушено по меньшей мере 5 домов и есть пострадавшие среди гражданского населения, среди них ребенок.

"Как видим, оккупанты ударяют куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, в многоэтажках. Цинично истребляют из "Градов" граждан и их жилища, - написал Небытов.

Также правоохранителями задокументировано свыше 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы в международном суде над российскими военными и политическими преступниками.

В Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты (facebook.com/Андрей Небытов)