У Київській області виявили тіла 900 українців, вбитих окупантами. Найбільше жертв в Бучі

У Київській області виявили уже 900 тіл цивільних осіб, які були вбиті російськими військовими. Найбільше жертв у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"З жалем скажу, що сьогодні перетнута межа в 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам для детального огляду. Це вже 900 загиблих від рук російської армії (в Київській області - ред.)", - зазначив Нєбитов.

Він додав, що найбільше жертв виявили в Бучі. Там було знайдено близько 350 тіл мирних жителів.

"Найбільше загиблих у Бучі. З Бучі ми вивезли понад 350 тіл. Значно менше було у Вишгородському та Броварському районах", - додав очільник поліції.