У Київській області триває ремонт траси міжнародного значення М-01

Траса міжнародного значення М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі пов'язує столицю України з білоруським кордоном. Дорога входить в систему європейських маршрутів, однак довгі роки перебувала в сумному стані.
Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, в кінці 90-х років минулого століття дорогу розширили і підвищили до 1 категорії, і з того часу не те що капітальних, навіть середніх ремонтів на трасі не проводили. Зараз дорогу відновлюють за програмою "Велике будівництво".
На опублікованих Голиком фотографіях видно, як виконуються роботи на 18-му, 20-21-му і 35-36-му кілометрів траси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з результатами соціологічного дослідження, 76% українців зазначають масштабні ремонти та поліпшення якості доріг в країні.