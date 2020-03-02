В Київській області двох зниклих рибалок шукають із залученням авіації

На Київському морі поблизу с. Страхолісся, 28 лютого, двоє рибалок вийшли у море човном "Прогрес" в бік бази "Нептун" Чернігівської області і більше не виходять на зв'язок. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Повідомляється, що 29 лютого о 03:47 один з рибалок вийшов на зв’язок, повідомивши за допомогою СМС, що допомога не потрібна. Після чого на зв’язок чоловіки не виходили.

"Силами ДСНС, Нацполіції та цивільного населення (знайомих рибалок на двох власних човнах) упродовж дня 1 березня проводилися пошуки, проте результатів вони не дали. Вранці 2 березня о 8:25 пошукові роботи було відновлено із залученням авіації ДСНС, а саме гелікоптера H-225 Super Puma з робочою пошуковою групою у кількості 5 чоловік для обстеження акваторій ймовірного зникнення рибалок", - йдеться у повідомленні.

Фото: пошукова операція в Київській області (прес-служба ДСНС)

Окрім того, від ДСНС залучено водолазно-рятувальне відділення 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород у кількості 5 осіб.

Також Іванківським районним відділом Нацполіції проводиться обстеження прибережної зони.

Нагадаємо, з початку 2020 року рятувальники зафіксували вже більше 85 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни.

Раніше, в Харківській області рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок.