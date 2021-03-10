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У Київській області частина шкіл достроково пішла на канікули через COVID та ГРВІ

Новость на русском → Київська область, Середа 10 березня 2021 21:34
У Київській області частина шкіл достроково пішла на канікули через COVID та ГРВІ Фото: школярі (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У Київській області частина шкіл на два тижні раніше пішла на канікули. Це пов'язано зі збільшенням захворюваності на коронавірус та ГРВІ.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА в Facebook.

"У зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності гострими респіраторними інфекціями в шести закладах загальної середньої освіти Київської області весняні канікули триватимуть з 9 по 14 березня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на канікулах перебувають учні Калинівської, Димерської, Немішаївської, Березанської громад.

В ОДА також додали, що в 47 територіальних громадах області весняні канікули почнуться з 22 березня і триватимуть до 28 березня, у решти 15 громадах - з 29 березня по 4 квітня.

"У Київській області значно зросла кількість хворих COVID-19 та ГРВІ, тому влада застосовує комплексні заходи для нерозповсюдження захворювання. Шкільні канікули можуть сприяти обмеженню соціальних контактів і зниження ризиків розповсюдження вірусів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у чотирьох областях дітей переводять на дистанційне навчання через зростання коронавірусу. При цьому вже на дистанційному навчанні перебувають учні трьох областей з "червоної" зони карантину.

Крім того, на дистанційку перевели учнів середніх і старших класів в Закарпатській області. При цьому учням 1-4 класів дозволено відвідування шкіл. Також відкритими залишаються дитячим сади.

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