У Київській області частина шкіл достроково пішла на канікули через COVID та ГРВІ

У Київській області частина шкіл на два тижні раніше пішла на канікули. Це пов'язано зі збільшенням захворюваності на коронавірус та ГРВІ.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА в Facebook.

"У зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності гострими респіраторними інфекціями в шести закладах загальної середньої освіти Київської області весняні канікули триватимуть з 9 по 14 березня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на канікулах перебувають учні Калинівської, Димерської, Немішаївської, Березанської громад.

В ОДА також додали, що в 47 територіальних громадах області весняні канікули почнуться з 22 березня і триватимуть до 28 березня, у решти 15 громадах - з 29 березня по 4 квітня.

"У Київській області значно зросла кількість хворих COVID-19 та ГРВІ, тому влада застосовує комплексні заходи для нерозповсюдження захворювання. Шкільні канікули можуть сприяти обмеженню соціальних контактів і зниження ризиків розповсюдження вірусів", - йдеться в повідомленні.