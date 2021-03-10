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В Киевской области часть школ досрочно ушла на каникулы из-за COVID и ОРВИ

Новина українською → Киевская область, Среда 10 марта 2021 21:34
В Киевской области часть школ досрочно ушла на каникулы из-за COVID и ОРВИ Фото: школьники (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области часть школ на две недели раньше ушла на каникулы. Это связано с увеличением заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

"В связи со стремительным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями в шести учреждениях общего среднего образования Киевской области весенние каникулы продлятся с 9 по 14 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на каникулах находятся ученики Калиновской, Дымерской, Немешаевской, Березанской громад.

В ОГА также добавили, что в 47 территориальных громадах области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 громадах - с 29 марта по 4 апреля.

"В Киевской области значительно возросло количество больных COVID-19 и ОРВИ, поэтому власть применяет комплексные меры для нераспространения заболевания. Школьные каникулы могут способствовать ограничению социальных контактов и снижению рисков распространения вирусов", - говорится в сообщении.

Напомним, в четырех областях детей переводят на дистанционное обучение из-за роста коронавируса. При этом уже на дистанционном обучении находятся ученики трех областей из "красной" зоны карантина.

Кроме того, на дистанционку перевели учеников средних и старших классов в Закарпатской области. При этом ученикам 1-4 классов разрешено посещение школ. Также открытыми остаются детским сады.

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