У Київській області у 2022 році почнеться будівництво 5 нових дитсадків

У Київській області у 2022 році розпочнеться будівництво одразу п’яти нових дитячих садочків, які зведуть в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської ОДА.

Нові садочки з’являться у Бобриці, Святопетрівському, Михайлівці-Рубежівці та Вишневому Бучанського району, а також Гатному Фастівського району.

"Програма охоплює кілька соціальних напрямів, і розбудова дошкільної освітньої мережі - один із них. Відтак наступного року в планах - побудувати п’ять дитсадків. Це будуть абсолютно нові об’єкти, де дітям і вихователям буде комфортно та безпечно", - зазначив голова обласної адміністрації Василь Володін.

Він додав, що додаткові місця для дошкільнят у дитсадочках є особливо актуальними в умовах постійного росту населення регіону.