Київська область вводить COVID-сертифікати на транспорт з 13 листопада
Фото: у Київській області з 13 листопада посилять обмеження на громадський транспорт (Getty Images)
На тлі погіршення ситуації з коронавірусом, у Київській області прийняли рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом. Нові правила набирають чинності вже з 13 листопада.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації.
Починаючи з 13 листопада, аби скористатися громадським транспортом у Київській області, необхідно мати при собі один із документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації;
- негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
- довідку про одужання від коронавірусу. Водночас вона повинна бути підтверджена у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг з використанням застосунку "Дія".
Дата скасування обмежень наразі невідома.