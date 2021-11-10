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Київська область вводить COVID-сертифікати на транспорт з 13 листопада

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Середа 10 листопада 2021 19:46
Київська область вводить COVID-сертифікати на транспорт з 13 листопада Фото: у Київській області з 13 листопада посилять обмеження на громадський транспорт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі погіршення ситуації з коронавірусом, у Київській області прийняли рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом. Нові правила набирають чинності вже з 13 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації.

Починаючи з 13 листопада, аби скористатися громадським транспортом у Київській області, необхідно мати при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації;
  • негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
  • довідку про одужання від коронавірусу. Водночас вона повинна бути підтверджена у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг з використанням застосунку "Дія".

Дата скасування обмежень наразі невідома.

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