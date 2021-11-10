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Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября

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Среда 10 ноября 2021 19:46
Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября Фото: в Киевской области с 13 ноября ужесточат ограничения на общественный транспорт (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, в Киевской области приняли решение ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом. Новые правила вступают в силу уже с 13 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной государственной администрации.

Начиная с 13 ноября, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, необходимо иметь при себе один из документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
  • отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, что были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки;
  • справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дия".

Дата отмены ограничений неизвестна.

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