Метро Києва відмовляється від зелених карт вже завтра: як оплатити проїзд

Метро Києва з 1 квітня припиняє приймати до оплати проїзду безконтактні (зелені) карти. Також з закінченням використання цих карт припиняється робота сервісних центрів підземки.

Оплатити проїзд безконтактними (зеленими) картами можна було до 31 березня поточного року включно. З 1 квітня сплатити проїзд у громадському транспорті можна з допомогою Kyiv Smart Card, безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи, мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), або разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Kyiv Smart Card продається в касах метрополітену і терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метро. Поповнити її можна в додатку Київ Цифровий, касах підземки і терміналах самообслуговування. Транспортна карта дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.