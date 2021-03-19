Київське метро відмовляється від зелених карт: як оплатити проїзд
Київське метро з квітня більше не прийматиме зелені транспортні картки для оплати проїзду. Використовувати поїздки можна до 31 березня 2021 року.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
Також повідомляється, що припиняється робота сервісних центрів підземки. Сплатити проїзд у метро можна з допомогою:
- Kyiv Smart Card
- безконтактної банківської карти будь-якої платіжної системи
- мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard)
- разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним)
Щоб скористатися електронним квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або карту Kyiv Smart Card з можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою. Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз і економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.
Купити Kyiv Smart Card можна:
- у касах метрополітену
- в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену
Поповнити Kyiv Smart Card можна:
- у додатку "Київ Цифровий"
- у касах метрополітену
- в терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену
Одноразовий QR-квиток використовують в паперовому або електронному вигляді. Придбати його можна:
- у додатку "Київ Цифровий"
- у касах станцій метро або в терміналі самообслуговування
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на час локдауна в Києві метро може працювати з обмеженнями, щоб не допустити великого скупчення пасажирів.
До цього повідомлялося, що Київ продовжив безкоштовний проїзд для пільговиків з інших міст.