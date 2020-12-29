Київське "Динамо" передало в лікарні України кисневі концентрати

Київське "Динамо" передало кисневі концентратори в українські медичні установи. Зокрема, обладнання вже отримали лікарні Житомирської та Черкаської областей.

Про це йдеться на сайті "Динамо".

Як йдеться у повідомленні, адміністрація клубу отримала звернення від Житомирської та Черкаської обласних адміністрацій з проханням допомогти у придбанні медичного обладнання, необхідного для лікування хворих на коронавірус в цих регіонах.

Керівництво клубу оперативно відреагувало на запит і закупило по 18 кисневих концентраторів для кожної з областей.

Тиждень тому свою партію обладнання отримав голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, а днями в конференц-залі стадіону "Динамо" концентратори, призначені для хворих в Черкаській області, були передані голові Черкаської ОДА Сергію Сергійчуку.

"До нас звернувся наш давній друг, фанат футболу і відомий народний депутат України Михайло Радуцький про те, що Черкаській області терміново необхідне медичне обладнання для підтримки хворих на коронавірус. Всі ми розуміємо, що немає більшої цінності, ніж людське життя. І сьогодні ми хочемо презентувати вам, як голові Черкаської ОДА, ці подарунки - 18 кисневих концентраторів, тим самим зробивши свій внесок у загальну боротьбу з пандемією в підконтрольній області", - зазначив перший віце-президент "Динамо" Віталій Сівков.

Як раніше повідомляв губернатор Житомирської області Віталій Бунечко, в області до кисню підведено майже 65% лікарняних ліжок, призначених для хворих на коронавірус, і до кінця року область буде намагатися довести це число до 80%.

За його словами, в тому числі завдяки благодійній допомозі від київського "Динамо" та інших меценатів, існує впевненість, що ця задача буде реалізована, а у перспективі киснем будуть забезпечені всі 100% ліжок для коронавірусних хворих в області.

Як відомо, будівництво стаціонарної кисневої станції - це капітальний проект, який вимагає набагато більше часу і затрат, а кисневі концентратори значно простіше в підключенні і експлуатації, тому вони можуть приносити користь прямо зараз, що максимально важливо в лікуванні коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 6 988 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 16 106 пацієнтів.