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Київський центр крові не приймає донорів до 9 березня

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Субота 05 березня 2022 15:17
Київський центр крові не приймає донорів до 9 березня Київський центр крові не приймає донорів до 9 березня
Автор: Сергій Сурепін

Київський центр крові поки не приймає донорів. Паркани крові відновлять 9 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМДА.

У центрі столиці оголосили перерву. Це дозволить донорам відпочити, а лаборантам обстежити і передати вже набрану кров.

"Поки запасів не просто достатньо. Таких резервів у мирний час робити не вдавалося ніколи", - повідомили в центрі.

Здати кров можна буде з 9 березня. Приймати її будуть на правому і лівому березі Києва.

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