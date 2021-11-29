ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд залишив у силі чинним виправдання для догхантера Святогора

Новость на русском →
Київ, Понеділок 29 листопада 2021 14:25
Суд залишив у силі чинним виправдання для догхантера Святогора Фото: Олексій Святогор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд, в понеділок, 29 листопада, залишив незмінним рішення суду першої інстанції щодо догхантера Олексія Святогора. Чоловіка підозрювали у жорсткому поводженні з тваринами.

Про це заявили в коментарі РБК-Україна в прес-службі Київського апеляційного суду.

"Так, ми підтверджуємо інформацію про те, що Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення суду першої інстанції, який виправдав догхантера Олексія Святогора. Це правда. Було вирішено залишити чинним рішення Шевченківського районного суду Києва", - повідомили в суді.

Варто зазначити, 20 січня Шевченківський районний суд Києва пояснив, чому виправдав доґхантера Олексія Святогора. Таке рішення було прийнято через те, що сторона звинувачення не довело його причетність до інкримінованого злочину.

Нагадаємо, Святогора звинувачували у виготовленні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості з метою її поширення (ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України). Однак, в суді вирішили, що самі по собі такі висловлювання на радіоефірах і в студіях телеканалів не представляють ні об'єктивної, ні суб'єктивної сторони інкримінованих йому злочинів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Апелляционный суд Киева
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ