Суд залишив у силі чинним виправдання для догхантера Святогора

"Так, ми підтверджуємо інформацію про те, що Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення суду першої інстанції, який виправдав догхантера Олексія Святогора. Це правда. Було вирішено залишити чинним рішення Шевченківського районного суду Києва", - повідомили в суді.

Варто зазначити, 20 січня Шевченківський районний суд Києва пояснив, чому виправдав доґхантера Олексія Святогора. Таке рішення було прийнято через те, що сторона звинувачення не довело його причетність до інкримінованого злочину.

Нагадаємо, Святогора звинувачували у виготовленні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості з метою її поширення (ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України). Однак, в суді вирішили, що самі по собі такі висловлювання на радіоефірах і в студіях телеканалів не представляють ні об'єктивної, ні суб'єктивної сторони інкримінованих йому злочинів.