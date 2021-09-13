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У Київський області перевірятимуть документи та обмежать рух: де і коли

Автор: Марія Кучерявець

У Києві та області з 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при ГУ СБУ проводитиме антитерористичні навчання. В рамках яких можлива перевірка документів громадян та обмеження руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силового відомства, заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі", - йдеться в повідомленні.

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Служба безпеки УкраїниКиївська область