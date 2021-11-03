Київські посадовці мають відповісти за крадіжку 10 млн євро на купівлю автобусів, - експерт

"Самому епізоду, коли посадовці провернули схему з автобусами, вже майже півтора роки, поліція розслідує його з літа 2020 року, а НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо цього епізоду влітку 2021 року. Періодично про це нагадують журналісти, але щось ми нічого не чуємо про доведення справи до суду. І це не кажучи вже про те, щоб винні були покарані", - заявив політолог.

Він нагадав суть схеми, на якій, за його словами, у киян вкрали 10 млн євро.

"Спочатку міська влада домовилася з постачальником МАЗів працювати не прямо, а через нову фірму-прокладку, яку визначили київські поадовці та депутати. Щоб не морочитися з тендерною процедурою, вирішили брати автобуси в лізинг через "Укргазбанк". Однак депутати транспортної комісії Київради, яка була непідконтрольна КМДА, відмовилася узгодити відверто корупційний лізинговий договір. І ось після цього автори схеми вдалися до кримінального правопорушення - службового підроблення", - наголосив Бєловол.

За його інформацією, 7 липня 2020 року на засіданні бюджетної комісії виступив Мондрієвський, представивши проект рішення, що нібито не має відношення до справи, про підтримку молодих сімей кредитами для реконструкції житла. Але після цього виступив Маляревич, запропонувавши доповнити документ новим пунктом, який мав пряме відношення до схеми з автобусами. Він прибирав потребу узгоджувати лізингові договори комісіями Київради.

"Того ж дня проект рішення про підтримку молодих сімей зусиллями Мондріївського приймається Київрадою. Все, на Транспортну комісію можна більше не звертати уваги. Так от, 10 млн євро - пристойні гроші. І треба розуміти, що це - лише одна із сотень і тисяч схем, на яких дерибанять київський бюджет, але вона настільки нахабна і явна, що на ній можна в'язати ТОП-корупціонерів із практично 100-відсотковими посадками - якщо справді прагнути подолати корупцію в Києві, але, видно, ні поліція, ні НАБУ особливо не прагнуть... Тому що ні підозр, ні судів, ні реальних термінів поки й близько немає. Може, пора вже до справи підключати ГБР, прокуратуру, СБУ - щоб вона нарешті зрушила з мертвої точки", - резюмував експерт.